Dreharbeiten zu neuer Netflix-Mysteryserie «1899» beginnen

Written by: Redaktion (dpa) | 03/05/2021 | Aktualisiert um: 14:25

BERLIN/POTSDAM: Die Macher der Serie «Dark» drehen für Netflix jetzt ein neues Projekt: die Serie «1899». Die Schöpfer und Showrunner Jantje Friese und Baran bo Odar planen ein «historisches Mystery-Drama», wie Netflix am Montag zum Drehstart in Potsdam-Babelsberg bekanntgab.

Über den Inhalt heißt es: «Die acht Episoden erzählen von den mysteriösen Geschehnissen während der Fahrt eines Auswandererschiffs von Europa nach New York. Hoffnungsvoll blicken die Passagiere unterschiedlichster Herkunft auf das anbrechende Jahrhundert. Sie alle träumen von einer besseren Zukunft in der Fremde. Als sie auf dem offenen Meer ein zweites Schiff entdecken, welches seit Monaten als vermisst gilt, nimmt ihre Reise eine unerwartete Wendung. Was sie an Bord vorfinden, verwandelt ihre Überfahrt ins gelobte Land in ein albtraumhaftes Rätsel.» Als Schauspieler mit dabei sind unter anderem Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann.