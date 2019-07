Von: Redaktion DER FARANG | 02.07.19

KRABI: Große Beachtung bei Thais und ausländischen Touristen finden die Dreharbeiten für die neunte Folge der Filmserie „The Fast and the Furious" im Süden des Landes.

Am Sonntag, so berichtet „Daily News“, hatte die Produktionscrew die Dreharbeiten auf einer Palmölplantage in Ban Nai Sa vorbereitet. Dutzende Sportwagen wurden vom Depot in der Stadt Krabi zur Plantage gebracht. Dort wurden die Dreharbeiten am Montag auf einer kurvenreichen Straße fortgesetzt. Bis zum 6. Juli soll am Tempel Wat Nai Sa in Khao Thong gedreht werden. Weiter geht es bis zum 27. Juli in Phang-nga, Surat Thani und Phuket. Wenn eben möglich, helfen Einheimische der Crew beim Auf- und Abbau.