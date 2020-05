Von: Björn Jahner | 14.05.20

Da die Lichter der Entertainmentindustrie auch in den nächsten Monaten ausbleiben werden, soll nun in der stillgelegten Rotlichtmeile ein neues Drainagesystem verlegt werden. Foto: Jahner

PATTAYA: Die Stadtverwaltung Pattaya führt in der unter Narkose gesetzten und somit im Tiefschlaf schlummernden Walking Street eine Operation am offenen Herzen durch.

So kündigte der stellvertretende Bürgermeis­ter der Touristenmetropole Pattana Boonsawad nach einer Ortsbegehung an, den Zeitraum der vorübergehenden Schließung des größten Nightlife-Strips des Seebads dazu zu nutzen, um die Drainagebauarbeiten auf der Beach Road nun auch in der Walking Street fortzuführen. Und wenn die Straße schon mal aufgerissen ist, sollen auch gleich noch die bisher freiliegenden Versorgungkabel in der Erde verschwinden, was bei normalem Betrieb in der Entertainmentmeile undenkbar wäre. Da die Stadt Pattaya nicht damit rechnet, dass die Regierung den Betreibern von Bier- und A-Go-Go-Bars oder anderen Entertainment-Betrieben gestatten wird, ihre Etablissements vor Juli oder August wegen der anhaltenden Coronavirus-Gefahr zu öffnen, hat sie entschieden, die Bauarbeiten jetzt aufzunehmen, die voraussichtlich fünf Monate andauern werden.