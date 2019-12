Written by: Redaktion DER FARANG | 20/12/2019

SINSHEIM (dpa) - Borussia Dortmund will auch ohne Kapitän Marco Reus seinen letzten Sieg im Jahr 2019 einfahren.

Der wiedererstarkte BVB muss am Freitagabend zum Auftakt des 17. Spieltages bei 1899 Hoffenheim (20.30 Uhr/ZDF und DAZN) ohne den verletzten Nationalstürmer auskommen. Das Team von Trainer Lucien Favre ist seit dem 0:4 bei Bayern München am 11. Spieltag in der Fußball-Bundesliga unbesiegt. Mit einem Sieg im Kraichgau würden die Dortmunder sicher auf einem Champions-League-Platz in die Winterpause gehen.