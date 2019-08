Doppelspur von Saraburi zur Ostküste

Written by: Björn Jahner | 04/08/2019

THAILAND: Eine neue zweigleisige Bahnstrecke zwischen Saraburi in der Zentralregion des Landes und Chachoengsao im Osten von Thailand steht kurz vor ihrer Fertigstellung.

Die Strecke soll besonders dem Güterverkehr zwischen dem Eastern Economic Corridor (EEC) und dem Norden sowie Nordosten dienen und pünktlich dieses Jahr im September eröffnet werden. Gemäß dem Gouverneur der Thailändischen Staatsbahn (SRT) Worawut Mala seien die Arbeiten an der 106 Kilometer langen Strecke bereits zu 94 Prozent abgeschlossen. Sie führt von Saraburis Bezirk Kaeng Khoi auf direkten Weg zur entstehenden 30.000 Rai großen EEC-Wirtschaftszone, die neben Chachoengsao auch die Provinzen Chonburi und Rayong umfasst. Profitieren sollen die sich dort ansiedelnden Unternehmen, die Güter vom und zum Tiefseehafen Laem Chabang in der Provinz Chonburi transportieren möchten. Der Güterverkehr auf der Schiene stellt für sie eine kostengünstige Alternative zur Straße dar. Worawut betont zudem den Nutzen für die Umwelt: So werde für den Warentransport auf der Schiene deutlich weniger Treibstoff benötigt als auf dem Landweg.