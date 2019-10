Von: Redaktion DER FARANG | 14.10.19

BANGKOK: Die Meteorologische Behörde sagt ab Donnerstag, 17. Oktober, den Beginn der kalten Jahreszeit voraus.

Die Temperaturen sollen vor allem in Nordthailand stark sinken. Winde in großer Höhe, bis zu 5.000 Metern, drehen nach Westen, Winde in Höhen zwischen 100 und 500 Metern ziehen nach Südwesten ab. Für den Norden bedeutet das weniger Regen und niedrigere Temperaturen. Für Südthailand sagen die Meteorologen weiterhin Niederschläge voraus.