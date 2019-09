Von: Bernd Linnhoff – Faszination Fernost | 22.09.19

​ Ho Monthian Tham, die große Dhamma-Halle – nach zehn Jahren Bauzeit 1996 fertiggestellt.

CHIANG MAI: Ob Kirchen oder Tempel: Kinder fürchten Besuche heiliger Stätten. Für sie ist das von oben verordnete Langeweile. Nicht so im Wat Bupparam in Chiang Mai, einem der am meisten besuchten Tempel der Stadt. Und das hat, man sollte es kaum glauben, vielleicht auch mit Walt Disney zu tun.