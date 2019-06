Von: Redaktion DER FARANG | 21.06.19

BANGKOK: Die Straßenverkehrsbehörde (DLT) bereitet sich auf die Legalisierung des Grab-Fahrdienstvermittlers vor – für private Autos und Motorräder.

Die Partei Bhumajaithai will in der Koalitionsregierung ihr Wahlversprechen einlösen. Das hat Parteivorsitzender Anutin Charnvirakul mehrfach angekündigt. Um das Versprechen einzulösen, hat die Partei Saksayam Chidchob als Verkehrsminister benannt. Er soll es in der Koalition richten. Sollten GrabCar und GrabBike legalisiert werden, wären die handgreiflichen Konflikte zwischen herkömmlichen Taxifahrern und den Grabfahrern vom Tisch. Die DLT hat bereits mit den Vorkehrungen begonnen. Laut dem stellvertretenden Generaldirektor Kamol Buranapong muss der Land Transport Act geändert werden. Zudem müssten die Regelungen für Fahrdienstvermittler in anderen Ländern studiert werden, so in den USA, in Großbritannien und Australien. Offen sei die Frage, ob private Grab-Fahrer für ihren Dienst eine Führerscheinprüfung für den öffentlichen Personenverkehr ablegen sollen.