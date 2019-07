Von: Djero Holandan | 20.07.19

PHUKET: Hat man sich bei der Planung für die falsche Richtung entschieden? Nach mehr als dreijähriger Bauzeit ist der Tunnel unter dem Kreisverkehr in Chalong endlich fertiggestellt. Er sollte Abhilfe schaffen, um den doch stark frequentierten Kreisverkehr zu entlasten.

Zum Ärger der Autofahrer müssen sie sich trotz der fertiggestellten Unterführung nach wie vor durch den täglichen Stau zur Rushhour quälen. Es drängt sich die Frage auf, ob bei der Planung der verkehrsberuhigenden Maßnahme auch die richtige, nämlich die am häufigsten befahrene Richtung für den unterirdischen Verkehrsweg ausgewählt wurde. Ist auf der Route Phuket-Karon nicht tatsächlich deutlich mehr los, als auf der Strecke Phuket-Rawai? In den Stoßzeiten und vor allem bei den starken Regenfällen der letzten Tage war zu beobachten, dass der neu geschaffene Tunnel nur mäßig befahren wurde, während sich oben der Verkehr drängte und die altbekannten Wartezeiten in Kauf genommen werden mussten.