Discjockey erschießt seine Geliebte

Von: Redaktion DER FARANG | 14.10.19

SATTAHIP: Der mutmaßliche Mörder einer 39-jährigen Frau ist auf seiner Flucht in einem Hotel in Nakhon Ratchasima von der Polizei festgenommen worden.

Der Discjockey eines Nachtclubs in Sattahip soll seine Geliebte mit einer 9-mm-Pistole in den Mund geschossen haben. Laut der Polizei hatte der Täter ihr Gesicht mit einem Kissen bedeckt. Sie wurde nackt in ihrem gemieteten Zimmer aufgefunden, nur 100 Meter vom Wohnort des DJ entfernt. Die Frau hatte in einer Karaoke-Lounge am Markt Thong Thip gearbeitet. Als Motiv gab die Polizei an, die Frau habe sich von ihrem Freund trennen wollen. Dieser bedrohte seine Geliebte mit der Pistole, habe sie aber nicht töten wollen. Weiter sagte der DJ aus, versehentlich habe sich ein Schuss gelöst. Die Polizei will den 39-jährigen Mann wegen Mordes anklagen.

Source: Daily News