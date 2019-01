Burirams Top-Scorer Diogo Luis Santo verlässt den Verein. Foto: The Nation

BURIRAM: Der brasilianische Stürmer Diogo Luis Santo hat Buriram United verlassen und spielt künftig für den malaysischen Meister Johor Darul Ta´zim.

Diego hatte in der letzten Saison für den thailändischen Meister die meisten Tore geschossen. Er wurde zum besten ausländischen Spieler in Thailand gewählt. Für den Brasilianer hat Buriram den 31-jährigen Stürmer Modibo Maiga verpflichtet. Der ehemalige malische Nationalspieler hatte bei West Ham, Le Mans, Sochaux, Mets, Queens Park Rangers und zuletzt bei Ajman in den Vereinigten Arabischen Emiraten gespielt.