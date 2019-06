Dinosauriermuseum feiert 10. Geburtstag

Von: Björn Jahner | 08.06.19

THAILAND: Das Sirindhorn Museum in der Nordostprovinz Kalasin, das wegen seiner bedeutenden urzeitlichen Exponate und Knochenfunde zumeist „Dinosauriermuseum“ genannt wird, feiert sein zehnjähriges Jubiläum.

Das erste bedeutende Dinosaurier-Fossil wurde 1994 im Bezirk Sahatasakhan entdeckt. Es folgte eine großangelegte Erforschung der Ausgrabungsstätte Phu Kum Khao durch das Department of Mineral Resources (DMR), die später zum Phu Kum Khao Dinosaur Museum entwi­ckelt und nach Erlaubnis des Königshauses in Sirindhorn Museum umbenannt wurde. Das 10-jährige Museumsjubiläum wird derzeit mit einer sehenswerten Sonderausstellung zu verschiedenen Themen gefeiert, darunter eine Dinosaurierausstellung mit Exponaten aus China, Japan, der Mongolei und Laos sowie Lernworkshops für Kinder und Jugendliche. Die Ausstellung und die Workshops finden noch bis zum 23. Juni statt. Das Sirindhorn Museum befindet sich in Non Buri im Bezirk Sahatsakhan. GPS: 16.695558 N, 103.524635 E. Google Maps: https://goo.gl/maps/EUirCJeUbqkGy3nS8.