Von: Redaktion DER FARANG | 07.02.19

BANGKOK: Auf den Straßen Krung Thonburi und Phayathai kommen Autofahrer während der Stoßzeiten am Morgen und Abend nur langsam mit einem Tempo von 6,8 bzw. 8,6 km/h voran.

Das Büro für Verkehr, Verkehrspolitik und -planung (OTP) hat diese Stundenmittel ermittelt und am Mittwoch veröffentlicht. Das OTP hat die zehn Straßen mit den größten Staus von 6 bis 9 Uhr aufgelistet:

1. Krung Thonburi (Krung Thonburi-Surasak) Durchschnittsgeschwindigkeit 6,8 km/h; 2. Rama IX (Ramkhamhaeng-Rama IX) 7,7 km/h; 3. Prachachuen (Pongphet-Chalermphan) 9,3 km/h; 4. Inner Ratchavithi (Upai-Victory Monument) 11,5 km/h; 5. Borom Ratchanonnee (New Southern Terminal-Borom Ratchanonnee) 11,8 km/h; 6. Phaholyothin (Lak Si Monument-Victory Monument) 11,8 km/h; 7. Mahaisawan (Mahaisawan-Thanon Tok) 12 km/h; 8. Inner Rama IV (Kasemrat-Hua Lamphong) 12 km/h; 9. Ratchavithi (Bang Plad-Upai) 12 km/h; 10. Lat Phrao (Bang Kapi-Lat Phrao) 12,1 km/h.

Von 16 bis 19 Uhr: 1. Phayathai (Samyan-Victory Monument) 8,6 km/h; 2. Inner Sukhumvit (Nana-Asoke) 9,8 km/h; 3. Ratchavithi (Upai-Bang Plad) 9,9 km/h; 4. Prachachuen (Chalermphan-Pongphet) 10,6 km/h; 5. Charoenkrung (Surawong-Thanon Tok) 10,9 km/h; 6. Phaholyothin (Victory Monument-Lak Si Monument) 10,9 km/h; 7. Sathorn (Wireless Road-Surasak) 11,6 km/h; 8. Rama IX (Rama IX-Ramkhamhaeng) 11,8 km/h; 9. Inner Rama IX (Hua Lamphong-Kasemrat) 12,3 km/h; 10. Inner Phetchaburi (Urupong-Asoke Phet) 13,1 km/h.