Spender hinterlegen in den Boxen Lebensmittel wie Eier oder Nudelpakete, die von Notleidenden entgegengenommen werden können. Das Projekt basiert auf Vertrauen, das jedoch in den letzten Tagen ausgenutzt wurde. Foto: Citynews

CHIANG MAI: In den letzten Tagen häuften sich Berichte über Personen, die dabei beobachtet wurden, wie sie gespendete Nahrungsmittel, die für Bedürftige bestimmt sind, aus den Sammelstellen stehlen, um die Beute dann mit sattem Gewinn zu verkaufen.

Die Diebstähle ereigneten sich an den Sammel- und Verteilstellen der sogenannten „Happiness Boxes, ein von der Idee her tolles Projekt, bei dem Menschen Lebensmittel für Bedürftige abgeben können und Menschen in Not einfach vorbeikommen können und dringend benötigte Waren des täglichen Gebrauchs mitnehmen können.

Leider wird die Gutmütigkeit der Bevölkerung von einigen Personen ausgenutzt, die beobachten und abwarten, bis die Kisten voll sind, um sie dann komplett zu leeren und sich mit dem Inhalt aus dem Staub zu machen. Einige sollen sogar mit dem Auto vorgefahren sein, um die Beute schnellstmöglich abzutransportieren, berichteten Augenzeugen.

Auch wenn bisher kein Täter auf frischer Tat ertappt werden konnte, sollten Spender, die sichergehen wollen, dass ihre Artikel für Menschen in Not diese auch tatsächlich erreichen, ihre Waren nur an Sammel- und Verteilstellen abgeben, an denen sich beaufsichtigende Personen aufhalten oder an Wohltätigkeitsorganisationen, die die Ausgabe der gespendeten Artikel organisieren und überwachen.