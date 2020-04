Von: Björn Jahner | 18.04.20

PATTAYA: Seit Januar 2020 ticken die Uhren anders... und zwar weltweit. So manchen überkommt derzeit das Gefühl, als würde die Erde gerade zum absoluten Stillstand kommen, so wie ein riesengroßes Zahnrad, das nach und nach angehalten wird. Keine nennenswerten Nachrichten mehr über Waldbrände, Einwanderung, Asylanten usw. und auch Greta Thunberg und ihre FFF-Bewegung ist vollständig aus den Schlagzeilen verschwunden. Die Corona-Krise hat die Welt und auch die Politik total im Griff.

Der Ausbruch von COVID-19 in Wuhan (China) verändert derzeit nicht nur das Leben von Milliarden Menschen, sondern auch die Weltwirtschaft ist schwer angeschlagen. Die landesweiten Auflagen der Isolation bedeuten für alle einen tiefen Einschnitt in das gewohnte Leben. Nichts ist mehr so wie es war und vieles wird auch nie wieder so sein. Unzählige Menschen verlieren gerade ihren Arbeitsplatz, ihre Wohnung und einiges mehr. Weltweit stehen die Flugzeuge am Boden, in Fabriken stehen die Laufbänder still, Firmen, Restaurants und Hotels sind geschlossen, manche sogar für immer. Tourismus jeglicher Art existiert nicht mehr. Zoos und Nationalparks sind ohne Besucher.

Wegen Quarantäne-Auflagen sind soziale Kontakte stark reduziert bzw. komplett eingestellt worden. Partys, Motorradtouren sowie Ausflüge mit Freunden, Kollegen usw. sind verboten und werden hart bestraft, ja selbst das Treffen von Familienangehörigen untereinander ist derzeit aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Der geplante Jahresurlaub muss storniert werden. In Thailand wurde sogar das buddhis­tische Neujahrsfest (Songkran) und der damit verbundene landesweite Urlaub auf unbestimmte Zeit verschoben. Curfews (Ausgangssperren) sollen zum einen Kriminalität verhindern und zum anderen dass sich das gefährliche und tödliche Virus unkontrolliert ausbreitet.

Jeder fragt sich, wie lange dieser Zustand des Stillstands andauern wird. Manche Experten sprechen von wenigen Monaten, andere von Jahren, bis sich wieder alles erholt hat. Da uns niemand die Frage bezüglich der Dauer genau beantworten kann, bleibt die Frage, wie es weitergehen soll. Nicht jeder hat ausreichend finanzielle Reserven, um die schwierigen Monate der Corona-Krise zu überstehen. Glücklich sind diejenigen, die ihre Arbeit vom Büro einfach mit nach Hause nehmen und vom „Home Office“ aus arbeiten und somit Geld verdienen können. In vielen Dienstleistungsberufen ist dies jedoch nicht möglich.

Diese schwere Zeit ist nun auch eine Zeit der Herausforderung, der Selbstfindung und der Erneuerung.

Freunde und Familien kommunizieren über Kamera auf einer der vielen ONLINE Apps und Chat-Portalen (Facebook, Skype, LINE, WhatsApp, Hangouts, Instagram usw).

Viele Einzelhändler haben sich schnell neu orientiert und bieten kostenlosen Lieferservice frei Haus an. Firmeninhaber erkennen gerade, dass viele Geschäftsreisen mit dem Auto oder Flugzeug nicht notwendig waren und in Zukunft auch nicht mehr sein werden, sondern einfacher, billiger und schneller über Webinare per VIDEO-Chat erledigt werden können.

​Egal, was auch immer man unternimmt, wichtig ist, dass man etwas tut, denn eines ist sicher, es wird auch wieder eine Zeit nach Corona geben. Das schlimmste was man derzeit machen kann, ist in Untätigkeit zu verfallen, bzw. sich nur auf den Staat zu verlassen und auf die Hilfe anderer zu hoffen, denn weltweit gesehen, kommen nur Wenige in den Genuss von staatlichen Beihilfen, hier in Thailand noch weniger als z.B. in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Gerade in dieser schwierigen Zeit ist es schön zu sehen, dass viele Menschen ungeahnte Energien entwickeln, zusammenhalten, sich gegenseitig unterstützen, billigere Mieten bzw. vorübergehend mietfreies Wohnen anbieten und ihren bedürftigen Nachbarn kostenloses Essen bereitstellen. In der Krise erkennt man den Charakter eines Menschen. Leben und leben lassen ist jetzt wichtiger denn je zuvor. Gerade jetzt ist Zusammenhalt gefragt. Manche verborgene Talente werden neu entdeckt. Menschen entdecken sich gerade selbst, entwickeln Fähigkeiten, die im Tiefen schlummerten. Familien haben wieder Zeit füreinander, machen gemeinsam Hausmusik, Gesellschaftsspiele oder reden einfach nur miteinander. Alte Freundschaften werden wiederbelebt, wenn auch vorerst nur telefonisch oder ONLINE. So mancher findet nun endlich mal Zeit für die schon lange geplante Weiterbildung.

