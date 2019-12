Von: Redaktion DER FARANG | 25.12.19

Blick auf die Kirche von Seekirch am Federsee am Morgen des Heiligabend kurz vor Sonnenaufgang. Foto: Thomas Warnack/Dpa

OFFENBACH (dpa) - Wer weiße Weihnachtsfeiertage erleben will, muss wohl einen Ausflug ins höhere Bergland unternehmen. Die Schneefallgrenze liegt am 1. Feiertag bei 600 bis 800 Metern.

Wer weiße Weihnachtsfeiertage erleben will, muss wohl einen Ausflug ins höhere Bergland unternehmen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Offenbach mitteilte, liegt die Schneefallgrenze am 1. Feiertag (25.12.) bei 600 bis 800 Metern, bevor in den darauffolgenden Tagen nach und nach Schnee nur noch bei um die 1.500 Meter fällt.

Am Mittwoch gibt es im Norden und Nordwesten allerdings auch so gut wie keinen Regen, vor allem am Nachmittag können die Wolken auflockern. Im Süden und Südosten hingegen dürfte so mancher Weihnachtsspaziergang ins Wasser fallen - es kann immer wieder Regen oder zumindest Regenschauer geben. Die Höchstwerte liegen bei vier bis zehn Grad.

Am 2. Weihnachtstag bleibt es bei Temperaturen zwischen vier und neun Grad häufig trocken. In den östlichen Mittelgebirgen kann noch etwas Schnee fallen. An der See, im Westen und Südwesten sowie in Alpennähe hingegen lockert es auch mal auf.

Chancen auf längere sonnige Abschnitte bestehen dann am Wochenende wieder. «Jedoch wird es auch einige weniger "glückliche" Regionen geben, die ganztägig neblig-trüb oder hochnebelartig bewölkt verbleiben», sagte DWD-Meteorologe Sebastian Schappert.