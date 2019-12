Von: Redaktion DER FARANG | 23.12.19

BANGKOK: Meteorologen sagen für das neue Jahr die schlimmste Dürre seit 40 Jahren voraus, und sie soll bis mindestens Mai anhalten.

Laut der stellvertretenden Generaldirektorin Kornrawee Sitthichivapak soll die Trockenheit 43 Provinzen im Norden, Nordosten und in Zentralthailand treffen, vor allem in den Monaten Januar und Februar wegen der geringen Wasserreserven. Das Klimaphänomen El Niño wird im kommenden Jahr voraussichtlich das Wettergeschehen und regionalen Ökosysteme durcheinanderbringen. Die niedrigste jemals gemessene Niederschlagsmenge wurde im Jahr 1979 verzeichnet. Das Jahr war schlimmer als 1995 und 2015-2016, als es so intensiv trocken war, dass Wasser aus den Grundwasserleitern entnommen werden musste und die Menschen im Großraum Bangkok um Wasser konkurrierten. Salzwasser sickerte in Pathum Thani in den Fluss Chao Phraya. Das beeinträchtigte die Verwendung von Rohwasser für die Leitungswasserproduktion von Bangkok.