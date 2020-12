Written by: Björn Jahner

Auch wenn bei der Hitze der Tropen wohl kaum so richtig Weihnachtsstimmung aufkommt und der Ursprung des Christfestes bei der buddhistisch geprägten Bevölkerung nahezu unbekannt ist, hat die Kommerzialisierung des „Festes der Liebe“ auch Thailand längst erreicht. Bereits seit Anfang November präsentieren sich die großen Shopping Malls des Landes im kitschig schönen weihnachtlichen Glanz und halten jede Menge Geschenkideen, Dekorationsartikel und kulinarische Genüsse für die anstehenden Festtage bereit. Wie bereits in den Vorjahren enthält auch diesjährige Weihnachts- und Neujahrsausgabe eine informative Übersicht zu den kulinarischen Weihnachtsangeboten der FARANG-Anzeigenkunden: Freuen Sie sich auf jede Menge Gastronomietipps für das perfekte Weihnachtsessen außer Haus und wertvolle Vorschläge, wo man nach dem Schlemmen noch etwas Hochprozentiges für die Verdauung bekommt oder die in Rekordzeit zugelegten Pfunde einfach wieder runtertanzen kann.

Während die prognostizierte zweite Corona-Welle Europa derzeit vielerorts fest im Griff hat, läuft der Alltag in Thailand nach den strengen Maßnahmen zwischen März und Mai inzwischen weitgehend normal. Bereits seit Mitte Mai sind Einkaufszentren, Restaurants sowie Geschäfte wieder geöffnet und selbst der inländische Flugverkehr hebt zwischenzeitlich wieder ab. Auch wenn sich die thailändische Abschottungspolitik sich effektive Waffe im Kampf gegen das Coronavirus erweist, hat sie einen hohen Preis: Mit der Tourismusindustrie liegt der wichtigste Wirtschaftszweig des Landes am Boden, weshalb eine Antwort auf die Frage unausweichlich ist: Wann öffnet Thailand seine Grenzen wieder für den internationalen Tourismus? Ein Dilemma, dessen Hintergründe die Redaktion in der neuen Ausgabe offenlegt.

Mit vielen guten Vorsätzen, Sekt und Feuerwerk begann 2020 wie jedes neue Jahr. Dass jedoch eine unbekannte Lungenkrankheit aus China innerhalb kürzester Zeit den Alltag der Menschen bestimmen wird und die Welt zum Stillstand zwingt, damit hätte wohl niemand gerechnet, als die ersten Gerüchte über das Virus zum Jahreswechsel 2019/2020 die Runde machten. Auch in Thailand ist seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie nichts mehr wie vorher. Gleichsam wie ein roter Pfaden durchzieht die ungebändigte Corina deshalb auch den großen Rückblick auf das Jahr 2020 in Thailand.

Mit einem optimistischen Blick nach vorn wird vom 29. Dezember bis 31. Dezember drei Tage und drei Nächte dem Abschied vom Corona-Jahr entgegengefeiert, wenn mit dem Pattaya Countdown 2021 die größte Silvesterparty der Ostküste am Hafen Bali Hai im Süden des Stadtgebietes veranstaltet wird. Zur Steigerung der Vorfreude haben wir für einen redaktionellen Ausblick auf alle Höhepunkte, mit denen das Countdown-Festival aufwartet.

Die Demokratiebewegung in Thailand ist jung, bunt und kreativ. Wir verraten Ihnen, warum die regierungskritischen Aktivisten ausgerechnet eine quietschgelbe Gummiente zum neuen Helden auserkoren haben.

Wie gewohnt finden Sie in der neuen Ausgabe auch wieder interessante Reisenews, Lokalnachrichten aus allen Landesteilen und unsere beliebten Kolumnen.

Mit den Gedanken zum Weihnachtsfest von Pfarrer Jörg Dunsbach, der Bekanntmachung der Termine aller deutschsprachigen Weihnachtsgottesdienste in Pattaya, Bangkok und Chiang Mai, einer Vorstellung der beliebtesten Weihnachtsfilme für das Heimkino und mit vielen Ausgehtipps an Silvester bietet die Weihnachts- und Neujahrsausgabe auch dieses Jahr wieder einen informativen wie unterhaltsamen Themenmix, weshalb sie unter deutschsprachigen Residenten in Thailand den Ruf als unentbehrliche Feiertagslektüre genießt. Darüber hinaus enthält sie eine praktische Übersicht zu allen staatlichen und buddhistischen Feiertagen Thailands im Jahr 2021 und besitzt dadurch auch nach vollzogenem Jahreswechsel einen besonderen Nutzen.

Ein Online-Abo inklusive der PDF-Ausgabe des Magazins DER FARANG lohnt sich! Egal, wo Sie sich auch auf der Welt befinden: Mit nur wenigen Klicks können Sie die praktische E-Version der vollständigen Druckausgabe herunterladen und lesen. Online-Abonnenten erfahren immer zwei Tage früher, was in Thailand und den Nachbarländern los ist! Die Druckausgabe erscheint wie gewohnt am Freitag, 18. Dezember 2020.

Die Redaktion wünscht Ihnen viel Lesevergnügen, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr – bleiben Sie gesund!

Hier geht es zum Download.