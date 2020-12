Am Freitag, 11. Dezember und Samstag, 12. Dezember 2020 verwandelt sich die sichelförmige Bucht von Pattaya wieder in die längste Open-Air-Bühne des Landes, wenn das Pattaya Music Festival sein Comeback feiert. Die angesagtesten Bands Thailands werden mit fetzigen Pop-, Rock-, Hip Hop- und Reggae-Sounds dafür sorgen, dass die Ostküstenmetropole nach dem Partystillstand im Corona-Jahr wieder zu neuem Leben erwacht. In der neuen Ausgabe finden Sie einen Ausblick auf das Festivalprogramm.

Die kühle Jahreszeit hat in Thailand begonnen und wird besonders von vielen Langzeitresidenten geschätzt, die sich für einige Monate nach einer Atempause von der üblichen tropischen Hitze sehnen. Wir verraten Ihnen, weshalb man sich in den nächsten drei Monaten unbedingt ein paar Tage Zeit für einen Kurzurlaub im Inland nehmen sollte.

Hätten Sie es gewusst? Mit fast 13.000 Anhängern stellt Tha Rae in der Nordostprovinz Sakhon Nakhon die größte katholische Gemeinde Thailands dar. Jedes Jahr wird an Weihnachten in dem kleinen Ort eine beeindruckende Weihnachtssternparade veranstaltet, die thailandweit einzigartig ist. Der Inlandsreis-Geheimtipp für alle Weihnachtsfans!

Viele Bars in Pattaya kommen und gehen. Nicht so die Pit Bull Bar an der Naklua Road. Die Kult-Bar feierte am 21. November ihr Silberjubiläum – und platzte aus allen Nähten! Freuen Sie sich auf einen illustren Rückblick.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Diesem Sprichwort folgend finden Sie in der neuen Ausgabe illustre Nachrichten-Splitter aus Bangkok – mit aussagekräftigen Fotos.

Der Ausbruch der Covid-19-Pandemie Anfang des Jahres erfolgte plötzlich und unerwartet. Corona veränderte den Alltag auf einen Schlag. Lockdowns, Ausgangssperren und soziale Distanzierung sorgten mehrere Monate lang für kompletten Stillstand im gesellschaftlichen Zusammenleben sowie auch im Vereinsleben der Swiss Lanna Society in Chiang Mai. Statt Gemeinschaftlichkeit bestimmte Selbstisolation die erste Hälfte des Clubjahres 2020. Ein Jahresrückblick aus Vereinsperspektive.

Die Auswirkungen der Covid-19-Krise haben besonders in den bekannten Touristengebieten des Landes für monatelangen Stillstand gesorgt. Nicht so in Lanee’s Residenz von Hans-Jörg und Lanee Jäger am Rande des kleinen Dorfes Na Phaeng in der Nordostprovinz Buriram. Getreu dem Motto „Jede Krise bietet auch eine Chance auf Verbesserung“ nutzte Hans-Jörg die zurückliegenden Monate im Corona-Jahr für Renovierungen, Optimierungen und Erweiterungen in seiner bekannten Seniorenresidenz im ländlichen Isaan. Das Ergebnis kommt besonders seinen Gästen zugute und kann sich sehen lassen.

Die Corona-Pandemie hat die Lebensplanung vieler Menschen verändert. Einige haben ihre Jobs verloren, andere das Studium aufgeschoben – und viele ihre Kinder-Pläne geändert. Vor allem in Entwicklungsländern wie Indonesien gibt es viele ungeplante Schwangerschaften. So auch in Indonesien, worüber wir in der neuen Ausgabe berichten.

Weiter finden Sie in der neuen Ausgabe interessante Reisenews, Lokalnachrichten aus allen Landesteilen, Events in Pattaya und Bangkok und unseren beliebten Kolumnen.

