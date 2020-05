Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuen PDF-Ausgabe FA11/2020 mit informativen Nachrichten und spannenden Reportagen aus Bangkok, Chiang Mai, Hua Hin, Pattaya, Phuket und allen anderen Landesteilen:

In Corona-Zeiten kann man sein Immunsystem gar nicht genug boosten. Denn wie auch bei anderen Virus-Krankheiten ist es wichtig, dass die Abwehr steht. Sprich: Man sollte jetzt seinen Körper mit den nötigen Powerstoffen versorgen, z.B. mit einer Extraportion Vitaminen. In Thailand nichts leichter als das: Die Obstsaison ist im vollen Schwung und verwöhnt die Gaumen mit den aromatischsten Früchten, die das Paradies zu bieten hat. Die tropischen Gesundheits-Booster sind in der vorherrschenden Erntesaison nicht nur sündhaft lecker, sondern auch wesentlich billiger im Preis. Wir haben für unsere Leserinnen und Leser eine Übersicht an Vitamin-C-Bomben aus thailändischen Obstgärten zusammengestellt.

Am Mittwoch, 3. Juni 2020 feiert die thailändische Nation den 42. Geburtstag Ihrer Majestät Königin Suthida. Die Gemahlin Seiner Majestät König Maha Vajiralongkorn ist seit dem 1. Mai 2019 Königin von Thailand. Die Redaktion gratuliert Somdet Phra Nang Chao Suthida Phatcharasutha Phimon Lak Phra Borommarachini – so ihr vollständiger Herrschaftstitel – zum Geburtstag und wünscht ihr alles Gute.

Mehr als eineinhalb Monate herrschte auf der Straße, auf der Schiene und in der Luft absoluter Stillstand. Um den Aufruf der Regierung an die Bevölkerung zu unterstützen, sich in Selbstisolation zu üben und auf das Reisen zwischen den Provinzen zu verzichten, wurden alle Bus-, Bahn- und Flugverbindungen mehr als sechs Wochen lang eingestellt. Airlines, Busse und Züge bedienen unter Einschränkungen wieder die wichtigsten Inlandsrouten. Um welche Routen und Einschränkungen es sich genau handelt, erfahren Sie in der neuen Ausgabe.

Sie haben die Nase gestrichen voll von Corona im Alltag, Corona in den News und möchten am liebsten nichts mehr über die Pandemie-Panik hören? Unter dem Motto „Nostalgie statt Pandemie“ haben wir für Sie eine Reihe von historischen Fotos aus der Gründerzeit von Pattaya herausgesucht in Gedanken an die „gute alte Zeit“.

Sie beten hinter Plastikplanen, tragen Mundschutz, halten Abstand – die Corona-Pandemie hat auch Bangkoks Tempel erreicht. Wir berichten über die Maßnahmen, mit denen sich thailändische Mönche vor der ungebändigten Corona schützen.

Dass sich Corona-Schutzmaßnahmen nicht nur in modernen Shopping Malls, sondern auch auf gewöhnlichen Lebensmittelmärkten realisieren lassen, das stellt der Kad Angkaew Market in Chiang Mai unter Beweis, auf dem wir uns für Sie umgesehen haben.

Das Lokalbüro der thailändischen Tourismusbehörde (TAT) in Phuket wagt einen Blick in die Zukunft. Um inErfahrung zu bringen, ob „die Perle der Andamanensee“ im Zuge der Corona-Krise bei inländischen Touristen an Beliebtheit eingebüßt hat, befragten die Tourismusexperten 606 Thailänderinnen und Thailänder zu ihren Urlaubsplänen in der „Nach-Corona-Ära“. Das Ergebnis möchten wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten.

Die Thailändische Tourismusbehörde in Prachuap Khiri Khan hat die neuen Fahrpläne der vier Kleinbuslinien zwischen Hua Hin und Bangkok bekanntgegeben, die wir in der neuen Ausgabe veröffentlichen.

Der richtige Makler ist eine Frage des Vertrauens. Mit nötigem Know-how, Seriosität und 34 Jahren Erfahrung auf dem Markt genießt die German-Thai Group den Ruf als verlässlicher Partner in Rechts-, Versicherungs- und Immobilienfragen. Die im Jahr 1986 in Pattaya gegründete Unternehmensgruppe hat es sich in Partnerschaft mit Global Solidor Enterprise zur Aufgabe gemacht, auslädischen Residenten das Leben in Thailand mit erstklassigen und sicheren Maklerdienstleistungen zu erleichtern. Wir stellen Ihnen die Dienstleistungen der Profis für das Expat-Leben in Thailand vor.

Weiter finden Sie in der neuen Ausgabe viele interessante Themen wie einen Überblick zu den neuesten Studienergebnissen zum Corona-Übertragungswert, DNA-basierte Medikamentenvergabe im Bangkoker Bumrungrad International Hospital, Bart- und Tattooverbot für Häftline in Vietnam und die Suche nach dem ältesten Bier der Welt.

Ein Online-Abo inklusive der PDF-Ausgabe des Magazins DER FARANG lohnt sich! Egal, wo Sie sich auch auf der Welt befinden: Mit nur wenigen Klicks können Sie die praktische E-Version der vollständigen Druckausgabe herunterladen und lesen. Online-Abonnenten erfahren immer zwei Tage früher, was in Thailand und den Nachbarländern los ist! Die Druckausgabe erscheint wie gewohnt am Freitag, 22. Mai 2020.

Die Redaktion wünscht Ihnen viel Lesevergnügen – bleiben Sie gesund!

Hier geht es zum Download.