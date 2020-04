Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuen PDF-Ausgabe FA09/2020 mit informativen Nachrichten und spannenden Reportagen aus Bangkok, Chiang Mai, Hua Hin, Pattaya, Phuket und allen anderen Landesteilen:

In Thailand ist ein Nasen-Mund-Schutz nicht nur das Must-have der Pandemie, sondern in immer mehr Provinzen Pflichtausrüstung, wenn man einen Fuß vor die Tür setzen will. Hartnäckigen Verweigerern droht eine saftige Corona-Buße von bis zu 20.000 Baht, so z. B. in Chiang Rai, Hua Hin, Pattaya und Phuket. Die Folge: Gesichtsmasken sind vielerorts ähnlich rar wie Alkohol: das eine ist vergriffen, das andere mit einem temporären Verkaufsverbot belegt.

Das Department of Health Service Support hat die Richtlinien bezüglich der Kostendeckung für COVID-19-Behandlungen durch den thailändischen Staat erläutert. Wir beantworten unseren Leserinnen und Lesern die Frage: Wer trägt die Behandlungskosten.

Gute Nachricht aus dem Khao Laem Ya-Mu Ko Samet-Nationalpark in der Ostküstenprovinz Rayong: Im Zeitraum der Parkschließung zur Eindämmung der SARS-CoV-2-Gefahr sind die Arbeiten zum neuen Khao Laem Ya-Naturwanderweg zügig vorangeschritten. Die neue Touristenattraktion soll pünktlich zur Wiedereröffnung aller 133 Nationalparks im Land fertiggestellt sein.

In Zeiten sozialer Distanzhaltung, um sich selbst und seine Mitmenschen vor einer Infektion mit dem ungebändigten Coronavirus zu schützen, hat Internethandel Hochkonjunktur. Auch in Pattaya erledigen immer mehr Menschen ihre Einkäufe online: Vom persönlichen Lieblingsgericht aus dem Stammrestaurant bis hin zu alltäglichen Produkten und Lebensmitteln aus dem Supermarkt. Wir zeigen Ihnen, wie es geht.

Pandemie macht erfinderisch! Thais sind dafür bekannt, selbst in schwierigen Zeiten die Ruhe zu bewahren und die Dinge so zu nehmen, wie sie kommen. Statt den Kopf in den Sand zu stecken, stellen sie in Krisenzeiten ihr Improvisationstalent unter Beweis, wovon man sich auch in Corona-Zeiten wieder überzeugen kann. Besonders in Thailands Hauptstadt und Hochrisikogebiet Bangkok hat die Pandemie jede Menge geniale Ideen und Innovationen hervorgebracht, die wir Ihnen vorstellen.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Diesem Sprichwort folgend finden Sie in der neuen Ausgabe ausdrucksstarke Fotos vom Coronavirus-Alltag in Pattaya.

Weitere Themen der neuen Ausgabe sind unter anderem eine „Songkrangans“ zu Ostern im Discovery Garden in Nong Khai, das große Corona-ABC, Künstliche Intelligenz im OP-Saal im Bangkoker Bumrungrad Hospital und Sorge um Fabrikarbeiter in Bangladesch, Indien, Kambodscha und Myanmar.

