Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuen PDF-Ausgabe FA07/2020 mit informativen Nachrichten und spannenden Reportagen aus Bangkok, Chiang Mai, Hua Hin, Pattaya, Phuket und allen anderen Landesteilen:

Die Coronakrise hat Thailand im Griff. Weltweit verlangen Länder von ihren Bürgern im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie weitreichende Einschränkungen. So auch in Thailand, wo die Bevölkerung weitreichenden Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung SARS-CoV-2 unter-liegt. Die Redaktion appelliert an ihre Leserschaft, den Aufforderungen der thailändischen Behörden unbedingt Folge zu leisten. Informationen zur tagesaktuellen Lage erfahren Sie auf der englischsprachigen Webseite der Abteilung für Krankheitskontrolle des thailändischen Gesundheitsministeriums und im Newsportal DER FARANG.

Die Coronakrise hat auch Auswirkungen auf die Produktion des Magazins DER FARANG, über die die Geschäfts- und Redaktionsleitung ihre Leserschaft in der neuen Ausgabe informiert.

Seit dem 18. März 2020 sehen sich Einheimische sowie Urlauber und Residenten in Pattaya mit präventiven Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Gefahr konfrontiert. Auf einen Schlag wurden Fitnessstudios, Massagestudios, Kinos und die gesamte Entertainment-Industrie auf behördliche Anordnung für mindestens zwei Wochen geschlossen, zudem auch alle Veranstaltungen, Seminare und Kongresse abgesagt. Redaktionsleiter Björn Jahner unterhielt sich mit betroffenen Bar-Besitzern, Gastronomen und freischaffenden Damen des Gewerbes, um ein Stimmungsbild zu präsentieren, ohne dabei zu versäumen, auch auf unvermeidbare Gefahren und unkontrollierbare Risiken hinzuweisen.

Der Chakri-Tag am Montag, 6. April 2020 zählt zu den höchsten Feiertagen Thailands. Er erinnert an die Inthronisation des ersten Chakri-Königs vor 238 Jahren. König Rama I. war Begründer der Hauptstadt Bangkok und der erste König der noch heute herrschenden Dynastie, deren zehn Monarchen in der neuen Ausgabe in einem geschichtlichen Abriss vorgestellt werden.

Große Diplomatie für kleine Zuhörer: Am Morgen des 18. März herrschte im Child Protection and Development Center (CPDC) der Human Help Network Foundation Thailand (HHNFT) in Huai Yai große Aufregung. Ihre Exzellenz Dr. Eva Hager, Botschafterin der Republik Österreich in Thailand, hatte ihren Besuch im Kinderschutzzentrum angekündigt, um das 150-jährige Jubiläum der österreichisch-thailändischen Beziehungen in einem wohltätigen Rahmen zu zelebrieren. Wie es der Diplomatin gelang, die thailändischen Kids für einen österreichischen Kinderbuchklassiker zu begeistern, können Sie im Rückblick zu dem Anlass nachlesen.

Wegen der Coronavirus-Krise müssen in Bangkok reihenweise Shopping Malls erst einmal dichtmachen, darunter Flaggschiffe wie das CentralWorld. Dessen Eigentümer rechnet mit bleibenden Veränderungen, insbesondere, was den Onlinehandel betrifft.

Jeder, der schon mal Mitglied in einem Verein war, weiß es: Die Generalversammlung ist erfahrungsgemäß der bürokratische Höhepunkt des Jahres in jedem Verein, bei dem die Statuten und das Budget für das anstehende Vereinsjahr festgelegt, der Jahresbericht abgeschlossen und die Rollen des Vorstandes neu verteilt werden. So auch bei der Swiss Society Hua Hin (SSHH), die ihre Mitglieder am 4. März zur ersten Generalversammlung ins Mövenpick Asara Resort & Spa Hua Hin einlud. Wir stellen Ihnen den neuen Vorstand vor!

Die Entwicklung der historischen Handelsviertel Wat Ket und Chang Moi im 19. Jahrhundert ist prägend für die Stadtgeschichte der „Rose des Nordens“. Reisejournalistin Wally Sanders und Redaktionsleiter Björn Jahner haben einen Spaziergang durch die Geschichte Chiang Mais unternommen und präsentieren in einer kurzweiligen Reportage jede Menge Kolonial-Perlen und einen ausgeprägten Kulturen-Mix.

Vor dem Ausbruch des Coronavirus fanden viele Westler die Begrüßungsrituale in vielen Ländern Asiens einfach nur exotisch und vielleicht auch etwas arg höflich. Das hat sich schlagartig geändert: Händeschütteln ist out! Wir stellen Ihnen die besten asiatischen Alternativen zur Begrüßung vor.

Weitere Themen der neuen Ausgabe sind unter anderem Sex-Toys, Kondome und die Krise, die führende Rolle der Koloskopie bei der Prävention von Darmkrebs und ein Stadtfest in Nong Khai mit vielen interessanten Pflanzen.

Ein Online-Abo inklusive der PDF-Ausgabe des Magazins DER FARANG lohnt sich! Egal, wo Sie sich auch auf der Welt befinden: Mit nur wenigen Klicks können Sie die praktische E-Version der vollständigen Druckausgabe herunterladen und lesen. Online-Abonnenten erfahren immer zwei Tage früher, was in Thailand und den Nachbarländern los ist! Die Druckausgabe erscheint wie gewohnt am Freitag, 27. März 2020.

Die Redaktion wünscht Ihnen viel Lesevergnügen – bleiben Sie gesund!

Hier geht es zum Download.