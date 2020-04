Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuen PDF-Ausgabe FA08/2020 mit informativen Nachrichten und spannenden Reportagen aus Bangkok, Chiang Mai, Hua Hin, Pattaya, Phuket und allen anderen Landesteilen:

Bali Hai, Beach Road, Soi LK Metro, Walking Street… – hier ist eigentlich viel los. Seitdem die meisten Airlines ihr Flugangebot nach Thailand eingestellt haben und das Königreich seine Grenzen für Ausländer dichtgemacht hat, ist nichts mehr wie zuvor. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung von SARS-CoV-2 (COVID-19) treffen die Touristenmetropole Pattaya ins Mark und haben die Stadt, die niemals schläft, in Tiefschlaf versetzt. Aktuelle Impressionen aus dem Alltag einer Pandemie finden Sie in der Reportage Coronavirus: Pattaya im Stillstand.

Was haben ein deutscher Zahnarzt, eine Bierbar mit einem blauen Speerfisch im Logo und die Modeboutique einer „Pink Lady“ gemeinsam? Ganz einfach: Sie verbindet ein großes Herz für ihre Mitmenschen, die durch den Ausbruch der Coronakrise von einem Tag auf den anderen arbeitslos geworden sind. Wir stellen Ihnen Pattayas Helden der Coronakrise vor.

In Thailand bleiben Restaurants und Cafés per Notstandsverordnung bis auf Weiteres geschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus möglichst zu verlangsamen. Um ihren Kunden entgegenzukommen, dürfen Gastronomiebetriebe jedoch unter strenger Einhaltung der Hygienevorschriften Speisen zum Abholen oder einen Lieferservice anbieten. Die neue Ausgabe enthält eine Übersicht ihrer Anzeigenkunden aus der Gastro-Branche in Pattaya und Bangkok, die Speisen zum Mitnehmen oder einen Lieferservice anbieten.

Weltweit stellt SARS-CoV-2 die Reisebranche auf den Kopf. Besonders hart trifft das ungebändigte Coronavirus die Fluggesellschaften, die unter gestrichenen Verbindungen sowie weniger Passagieren und Fracht leiden. Für Thai Airways International (THAI) ist die Coronakrise besonders schmerzlich. Denn bereits vor dem Ausbruch der Pandemie schrieb die staatliche Fluggesellschaft Thailands rote Zahlen. Wir verraten Ihnen, mit welchen Maßnahmen der THAI-Vorstand die Immunkräfte der in finanzielle Schieflage geratenen Airline gegen den Virus stärken will.

Mit Ausgangssperren in der Nacht, Strandschließungen am Tag, Abschottungen ganzer Städte und Beschränkungen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens soll sichergestellt werden, dass sich die Menschen in Thailand voneinander isolieren. Für Leserinnen und Leser, denen zu Hause in sozialer Distanz die Decke auf den Kopf fällt, hat die Redaktion einige Surftipps zusammengestellt, mit denen sie sich ein Stückchen von dem unverwechselbaren Thailandfeeling zurückholen können, dass gerade alle vermissen.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Diesem Sprichwort folgend finden Sie in der neuen Ausgabe ausdrucksstarke Fotos vom Coronavirus-Alltag in Bangkok.

Der ausgerufene nationale Notstand erlaubt es neben der Regierung in Bangkok auch den Provinzgouverneuren, eigenständige Anweisungen im Krisenfall zu erteilen, weshalb die getroffenen Auflagen zur Eindämmung von SARS-CoV-2 (COVID-19) von Provinz zu Provinz unterschiedlich ausfallen können. Hua Hin-Residenten finden in der neuen Ausgabe eine Übersicht mit den COVID-19-Maßnahmen und -Beschränkungen in der Provinz Prachuap Khiri Khan, zu der auch das königliche Seebad gehört.

Knappes Gut, hilfreiches Accessoire oder Pflichtkleidungsstück – über Masken wird in der Corona-Krise immer wieder diskutiert. Wir beantworten die Frage: Was nutzen die einzelnen Maskentypen?

Weitere Themen der neuen Ausgabe sind unter anderem Bäume pflanzen trotz Weltuntergang im Discovery Garden in Nong Khai, die Pläne der indonesischen Kuratoren der documenta 2022 in Kassel, COVID-19-Bedrohung für Chiang Mais Elefanten und Onlinekurse in Coronazeiten bei der Sprachschule Easy ABC in Pattaya.

