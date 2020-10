Reaktionen zur Auslosung der Champions League

Von: Redaktion (dpa) | 02.10.20 | Aktualisiert um: 01:25

GENF:

Karl-Heinz Rummenigge (Vorstandschef FC Bayern München): «Wir möchten, nachdem wir den Thron in Europa bestiegen haben, in der Sonne bleiben. Wir werden mit Konzentration und Repekt gegen alle Gegner spielen.»

Hansi Flick (Trainer FC Bayern München): «Es gibt kein leichtes Spiel in der Champions League. Da spielen Champions gegen Champions. Wir freuen uns auf diese Gruppe. Gegen Salzburg haben wir zudem eine Busreise.»

Manuel Neuer (Kapitän FC Bayern München): «Wir erwarten wie jedes Jahr eine Challenge (Herausforderung). Wir haben eine starke Gruppe, starke Gegner.»

Thomas Müller (Spieler FC Bayern München): Eine sehr interessante Gruppe. Gegen zwei Teams - Salzburg und Lok Moskau - habe ich noch nicht gespielt. Als aktueller Champions-League-Sieger bist du aber gleich in der Gruppenphase schon wieder unter Zugzwang. Aber ich freue mich sehr auf diese Gegner.»

Lucas Hernández (Spieler FC Bayern München): «Ich freue mich sehr in der Gruppenphase auf meinen ehemaligen Klub Atlético Madrid zu treffen. Es ist der Verein, bei dem ich fußballerisch aufgewachsen bin, die mir wahnsinnig viel gegeben haben und ich ihnen daher sehr verbunden bin. Die zwei Spiele gegen sie werden sehr kompliziert werden, da sie extrem robust verteidigen und nun auch mit ihren Neuzugängen in der Offensive sehr stark besetzt sind. Sie werden uns vor einige Probleme stellen und wir werden 100 Prozent geben müssen, um sie zu schlagen.»

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach): «Ich finde unsere Gruppe klingt so richtig nach Champions League. Mit Real und Inter hat sich Borussia schon in der glorreichen alten Zeit gemessen. Wir freuen uns darauf und trotzdem ist es jetzt wichtig, dass wir uns auf die anstehenden Aufgaben fokussieren, also am Wochenende auf Köln.»

Max Eberl (Sportdirektor Borussia Mönchengladbach): «Es ist ein geiles Los. Wir sind in der Champions League dabei, da kann man nicht erwarten, dass man Fallobst bekommt. Wir freuen uns auf die Gruppe. Real und Inter sind große Namen im europäischen Fußball. Seit ich in Gladbach bin umschwirrt uns der Name Boninsegna und das 7:1 gegen Inter 1971. Es gab geschichtsträchtige Spiele gegen Real Madrid. Das ist sehr viel Geschichte, die auf uns trifft. Schachtjor ist ein regelmäßiger internationaler Teilnehmer. Das ist Champions League, die auf uns wartet. Wir sind angetreten, um in dieser Gruppe zu bestehen. Wir werden versuchen, im besten Falle in Europa zu überwintern.»

Michael Zorc (Sportdirektor Borussia Dortmund): «Das ist eine interessante Gruppe. Mit St. Petersburg und Brügge haben wir in den vergangenen Jahren schon unsere Erfahrungen gemacht. Auf das Wiedersehen mit Ciro Immobile im Trikot von Lazio Rom freuen wir uns. Es ist unser klares Ziel, die Gruppenphase zu überstehen.»

Hans-Joachim Watzke (Geschäftsführer Borussia Dortmund): «Vier starke Teams, eine interessante Gruppe. Das Wiedersehen mit Ciro Immobile, auf das wir uns sehr freuen, gibt dem Los Lazio Rom eine besondere Würze. Und in St. Petersburg sowie Brügge treffen wir alte Bekannte.»

Markus Krösche (Sportdirektor RB Leipzig): «Wir haben eine sehr anspruchsvolle Gruppe zugelost bekommen. Unser Ziel ist trotzdem das Achtelfinale. Wir haben letzte Saison gezeigt, zu was wir in der Lage sind. Paris kennen wir aus dem Halbfinale, mit ihnen haben wir noch eine Rechnung offen.»