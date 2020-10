Die kalte Jahreszeit hat begonnen

Von: Redaktion DER FARANG | 22.10.20

In mehreren Landesteilen soll es in den nächsten Wochen deutlich kälter werden. Foto: epa/Narong Sangnak

THAILAND: Das Königreich trat am Donnerstag offiziell in die kalte Jahreszeit ein. Die Temperaturen in den nördlichen, nordöstlichen, zentralen und östlichen Regionen sollen nach Angaben von Korravee Sitthichivapark, stellvertretende Generaldirektorin der meteorologischen Behörde, unter 23 Grad fallen.

Winde in geringer Höhe hätten gedreht und würden in weiten Teilen des Landes, zumal in den Bergen, niedrigere Temperaturen bringen. Im Norden kann es vereinzelt regnen, während die südliche Region in die Regenzeit eintritt.

Über dem Südchinesischen Meer tobt ein Tropensturm, der voraussichtlich auf Vietnam treffen wird. Aber erst Anfang kommender Woche können Meteorologen sagen, ob der Sturm Auswirkungen auf das Wetter in Thailand haben wird.