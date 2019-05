Von: Redaktion DER FARANG | 17.05.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Thailand ist in diesem Jahr besonders stark von der Grippe betroffen.

Für die ersten vier Monate des Jahres melden die Gesundheitsbehörden 152.185 Influenza-Fälle mit zehn Toten. Während der regenarmen Zeit im Januar und Februar waren 46.648 Menschen betroffen und vier starben. Dr. Suwanchai Wattanayingcharoen, Generaldirektor der Behörde für Krankheitskontrolle, sagt für das ganze Jahr bis zu 200.000 Grippeerkrankungen voraus, nach 185.829 Grippepatienten im letzten Jahr mit 32 Todesfällen.

Jedes Jahr werden von der Behörde Influenza-Impfstoffe an zwei Gruppen verteilt: an die Mitarbeiter medizinischer Berufe und Mitglieder einer „riskanten“ Gruppe, zu der Kleinkinder, schwangere Frauen, ältere Menschen, übergewichtige Menschen und Menschen mit chronischen Beschwerden gehören. Das Budget für die erste Gruppe wird von der Behörde bereitgestellt, während die zweite Gruppe vom National Heath Security Office (NHSO) finanziert wird. In diesem Jahr hat das NHSO 400.000 Impfstoffe im Wert von 400 Millionen Baht importiert, Ende April begannen die Grippeschutzimpfungen.

Für das kommende Jahr hat das National Vaccine Institute zugestimmt, geschätzte 9,6 Millionen Schüler von der ersten bis zehnten Klasse (Prathom 1 bis Mathayom 6) in das kostenlose Impfprogramm aufzunehmen. Die Kosten werden laut Suwanchai bei rund 1 Milliarde Baht liegen.