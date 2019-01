Von: Redaktion DER FARANG | 24.01.19

Foto: The Nation

THAILAND: In Bangkok lebende Familien sind am wenigsten glücklich, obwohl sie im Vergleich zu den in anderen Teilen des Landes wohnenden Menschen das höchste Durchschnittseinkommen haben. Das hat eine aktuelle Studie ergeben.

Lange, anstrengende Stunden als Pendler, wenig Kommunikation zwischen Familienmitgliedern und Umweltverschmutzung scheinen dem Glück im Wege zu stehen. Eine Bangkok-Familie verdient im Durchschnitt etwa 29.300 Baht pro Monat – viel mehr als Familien in anderen Provinzen -, aber das Wohlbefinden ist am niedrigsten.

Auf einer Skala von 1 bis 5 erreicht das Wohlergehen von Familien in Bangkok nur 3,59. Im Nordosten liegt das Durchschnittseinkommen pro Familie bei knapp 10.800 Baht pro Monat, das Wohlbefinden liegt jedoch bei 3,8, während Familien mit Wohnsitz in der Zentralregion (ohne Bangkok) 17.600 Baht pro Monat verdienen und ihr Wohlbefinden genießen. Bewertung von 3.72. Familien im Norden verdienen etwa 14.300 Baht pro Monat und erzielen beim Wohlbefinden 3,74, während die Familien im Süden am glücklichsten erscheinen. Sie erzielen 3,84 Punkte auf der Skala des Wohlstands und verdienen etwa 20.000 Baht pro Monat.

Diese Ergebnisse aus „Integrative Thai Family Study Based on Family Life Cycle” wurden diese Woche veröffentlicht und unterstreichen die Bedeutung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das vom Thailand Research Fund und der Mahidol University finanzierte Projekt untersuchte die Familienentwicklung, das Wohlergehen und andere damit zusammenhängende Faktoren, um den Weg für die Einführung von Maßnahmen zu ebnen, die das Glücksgefühl steigern und bessere Veränderungen in der Gesellschaft bewirken.

Die Studie verwendete neun Indikatoren zur Bestimmung des Familienglücks, nämlich Beziehungen, Rollen und Pflichten, wirtschaftliche Situation, Selbständigkeit, Zusammenhalt der Gemeinschaft, spirituelle Entwicklung, Bildung und Gesundheitsfürsorge. Das Ziel der Studie bestand darin, die Probleme aufzudecken, die die Menschen haben, damit relevante Organisationen geeignete Hilfe und Unterstützung entwickeln können.