THAILAND: Als Folge der geringsten Niederschlagsmenge in diesem Sommer seit 30 Jahren werden Bevölkerung und Landwirtschaft in 17 Provinzen unter der Dürre leiden, sagt ein bekannter Meteorologe voraus.

In der Provinz Phichit sind Teile des Flusses Yom bereits völlig ausgetrocknet. Landwirten wird dringend geraten, ihren Wasserverbrauch zu begrenzen. Laut dem stellvertretenden Ministerpräsidenten General Chatchai Sarikulya sind mindestens 17 Provinzen im Norden und Nordosten von Dürre bedroht. Der Pegel am Staudamm Lam Pao, einem großen nordöstlichen Stausee in der Provinz Kalasin, ist stark zurückgegangen zu einer Kapazität von nur 39 Prozent. Behörden glauben allerdings, dass der Wasserstand ohne Regen bis Juni reichen sollte.

In der Provinz Loei ist der Wasserstand eines kleinen Reservoirs der niedrigste seit 32 Jahren, deshalb muss Wasser aus einem anderen Reservoir entnommen werden. In Khon Kaen sagte der Gouverneur der Provinz, mit den Wasserreserven könnten nur noch etwa einen Monat lang Haushalte versorgt werden. Somkiat Prajamwong vom National Water Resources Office glaubt, dass es in den nächsten zwei Monaten praktisch keinen Regen geben wird. Für mehrere Gebiete in Chiang Mai, Nakhon Sawan, Chaiyaphum, Nakhon Ratchasima, Loei, Kanchanaburi und Ratchaburi sagt er Wassermangel voraus.