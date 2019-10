Die Chinesen kommen wieder

Von: Redaktion DER FARANG | 01.10.19

BANGKOK/PATTAYA: Für das letzte Quartal dieses Jahres sagt der Tourism Council of Thailand mit 10,4 Millionen ausländischen Touristen im Jahresvergleich 7,2 Prozent mehr Urlauber voraus.

Darunter sollen 2,67 Millionen Chinesen sein, 23,4 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum. Nachdem in den ersten sieben Monaten die Zahl der Besucher aus der Volksrepublik leicht zurückgegangen war, meldet die Tourismusbranche für den August mit 1,03 Millionen Chinesen einen deutlichen Anstieg um fast 19 Prozent. Eine gute Belegung verzeichnen die auf Chinesen ausgerichteten Hotels Pattayas in der am Montag begonnenen „Goldenen Woche“. Laut Bürgermeister Sonthaya Khunpluem haben sich rund 200.000 Chinesen angemeldet. In der arbeitsfreien „Goldenen Woche“ vom 1. bis 7. Oktober mit dem Nationalfeiertag zur Gründung der Volksrepublik verreisen die meisten Chinesen.