Written by: Björn Jahner | 07/03/2020

CarRisX ist das erste Online-Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen in Thailand in deutscher Sprache. Foto: CarRisX

In der Heimat haben sich Vergleichsportale für Kfz-Versicherungen längst auf dem Markt etabliert, bei denen man bequem online alle Anbieter der Branche im Überblick hat. Im Dschungel der Versicherungstarife ist dies jedoch alles andere als einfach, insbesondere für Expats in Thailand, die auf der Suche nach der besten und günstigsten Autoversicherung sind. Abhilfe verschafft CarRisX, das erste Online-Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen in Thailand in deutscher Sprache.

CarRisX vergleicht online Qualität, Preise und viele Details im Schadensfall fast aller thailändischen Versicherer, zeigt und berechnet Schadenfreiheits- und andere Rabatte, bietet flexible Versicherungssummen mit variablen Selbstbehalten und offeriert ein attraktives Rabattsystem in Kombination mit professionellem Service. In der Kalkulation berücksichtigt werden alle Produkte der großen Versicherer auf dem Markt.

Sammeln Sie WHEELS!

Sie erhalten bis zu 18 Prozent Treuerabatt auf Ihre Versicherung mit dem CarRisX-Bonussystem WHEELS. Und wenn sie Ihren Freunden helfen, über das Vergleichsportal die beste Kfz-Versicherung zu finden, dann bedankt sich CarRisX bei Ihnen mit zusätzlichen WHEELS für jede Versicherung, die Ihre Freunde abschließen!

Daten liefern – und vergleichen!

Will man die richtige Versicherung für sein Fahrzeug finden, muss man zuerst Informationen liefern, wie Fabrikat und Baujahr des Fahrzeugs sowie Versicherungsbeginn. Wenn Sie alle Fragen beantwortet haben, werden alle Angaben durch die CarRisX-Algorithmen gejagt und nach wenigen Sekunden schon erfahren Sie, bei welcher thailändischen Versicherung Sie Ihr Fahrzeug zu welchen Konditionen versichern können.

Sichern Sie sich Ihren Rabatt!

Für die überwältigende Resonanz der FARANG-Leserschaft in Folge der CarRisX-Vorstellung in der Ausgabe FA03/2020 bedankt sich das Vergleichsportal mit 5 Prozent Rabatt bei allen Vertragsabschlüssen bis zum 31. März 2020! Selbst dann, wenn der Beginn oder die Erneuerung der Versicherung an einem späteren Termin in Kraft tritt.

Beratung per Chat – 24/7!

Sie haben Fragen? Chatten Sie mit CarRisX über den Instant-Messaging-Dienst LINE. Das geht ganz einfach: Suchen Sie unter Freunde hinzufügen (Add friends) nach der LINE-ID carrisx und bestätigen Sie dann mit einem Klick auf Hinzufügen (Add). Alternativ scannen Sie den nachfolgenden QR-Code:

Sie können CarRisX auch per SMS (089-304.0103), WhatsApp (093-502.0220), Messenger (@carrisxdotcom), Twitter (@car_risx) und Viber (CarRisX) erreichen.

Rufen Sie uns an!

Die Hotline von CarRisX ist montags bis freitags von 7 bis 22 Uhr thailändischer Zeit (GMT+7) besetzt. Innerhalb Thailands wählen Sie 093-502.0220, aus dem Ausland 0066 93-502.0220.