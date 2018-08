Von: Redaktion DER FARANG | 13.08.18

SINGAPUR (dpa) - Die türkische Lira steht zum Beginn der Woche weiter stark unter Druck. Im asiatischen Handel sank der Wert der türkischen Währung am Montag im Vergleich zum Euro und zum US-Dollar zeitweise erneut zweistellig.



Erstmals mussten mehr als sieben US-Dollar oder mehr als acht Euro für eine türkische Lira gezahlt werden. Damit setzte sich der Kursverfall vom Freitag fort, als die Lira 15 Prozent zum Dollar verloren hatte. Seit Jahresbeginn beträgt der Verlust der Lira inzwischen fast 50 Prozent.

Am Wochenende hatte der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan den Ton im Streit zwischen seinem Land und den USA stark verschärft. Am Wochenende sprach er in mehreren kämpferischen Reden von «Kampagnen» gegen sein Land und griff die USA erneut heftig an.

Im Streit zwischen Ankara und Washington treten am Montagmorgen drastisch erhöhte US-Strafzölle auf Stahl in Kraft.