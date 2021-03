Von: Björn Jahner | 27.03.21

BANGKOK: Auch wenn die zweite Covid 19-Welle in Thailand zu einer leichten Termin-Verschiebung geführt hat, ist das Goethe-Institut Thailand mehr als glücklich darüber, dass es auch in dieser Pandemie-Krise nun ihr traditionelles Open-Air-Kino im Garten des Instituts durchführen kann.

Viele der ausgewählten deutschsprachigen Filme erleben hier zum ersten Mal die große Leinwand live vor Zuschauern, denn das letzte große internationale Filmfes­tival, dass uneingeschränkt stattfinden konnte, war die Berlinale im Februar 2020. 23. März: The Trouble With Being Born (AT/DE 2020, Regie: Sandra Wollner).



Dienstag, 30. März: Enfant Terrible (DE 2019/2020, Regie: Oskar Roehler).



Alle Filme werden in deutscher Sprache mit thailändischen und englischen Untertiteln gezeigt. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch eine Online-Registrierung für die Teilnahme vorausgesetzt. Goethe-Institut Thailand, 18/1 Soi Goethe, Sathon 1. Mehr erfahren Sie beim Goethe-Institut Thailand.