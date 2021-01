Written by: Redaktion (dpa) | 04/01/2021

BERLIN: Das deutsche Außenministerium wird erstmals in seiner 150-jährigen Geschichte durch eine nachgeordnete Behörde unterstützt.

Das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten kümmert sich ab sofort um die Verteilung von Mitteln für humanitäre Hilfsprojekte, Visa für Fachkräfte aus dem Ausland, Personalfragen und die Verwaltung der Immobilien im Ausland.

«Für eine effektive Außenpolitik ist es wichtig, dass diese Aufgaben so professionell und effizient wie möglich angegangen werden», begründete Außenminister Heiko Maas die Schaffung der neuen Behörde, die am Montag in der Stadt Brandenburg an der Havel ihre Arbeit aufnahm.

Das nur etwa 70 Kilometer vom Ministerium in Berlin entfernte Bundesamt startet mit 80 Mitarbeitern, von denen zunächst die Hälfte in Brandenburg arbeitet. Bis 2025 sollen es zwischen 700 und 1000 sein.

Die Mitarbeiter der neuen Behörde werden anders als die Diplomaten im Auswärtigen Amt fest an einem Standort stationiert sein und nicht alle paar Jahre zwischen Berlin und den mehr als 200 Auslandsvertretungen weltweit rotieren. Durch die Auslagerung der Verwaltungsaufgaben soll sich das Ministerium stärker auf sein Kerngeschäft konzentrieren können.