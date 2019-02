Von: Redaktion DER FARANG | 01.02.19

THAILAND: Die Polizei hat einen 82-jährigen Deutschen wegen Kinderpornografie verhaftet. Laut dem Leiter der Immigration, Surachate Hakparn, droht ihm eine Haft bis zu fünf Jahren und eine Geldstrafe bis zu 100.000 Baht. Weitere Einzelheiten teilte die Polizei nicht mit.

In einem anderen Fall stellte die Polizei fest, dass ein 30-jähriger Mönch in der Provinz Khon Kaen pornografische Inhalte auf Line und Facebook veröffentlicht hatte. Offensichtlich lockte er Mädchen an, mit ihnen zu reden und von ihnen Aktfotos zu machen. Er wurde inzwischen aus der Mönchsgemeinschaft ausgeschlossen. Ein weiterer 40 Jahre alter Mönch wurde wegen sexuellen Missbrauchs von Jungen und der Veröffentlichung pornografischer Inhalte seit über zehn Jahren festgenommen. Jedes Mal, wenn sein Verhalten bekannt wurde, wechselte er den Tempel. Zuletzt lebte er in einem Wat in Kanchanaburi.