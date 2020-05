Ein an Covid-19 erkrankter Deutscher befindet sich unter den drei gemeldeten Fällen. Foto: The Nation

BANGKOK: Unter den drei neuen am Donnerstag bestätigten Covid-19-Fällen ist ein in Bangkok lebender Deutscher.

Mit den drei Infektionen stieg die Zahl der Fälle auf 3.037. Es gab keine weiteren Todesfälle, sagte Dr. Taweesin Visanuyothin, Sprecher des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA). Alle neuen Fälle wurden aus Bangkok und Chonburi gemeldet.

Der erste Fall ist ein 72-jähriger Thai, der an Diabetes und Lungenkrebs leidet. Er wird in einem staatlichen Krankenhaus behandelt. Vor vier Tagen ließ er sich in einem Friseursalon an der Prachachuen Road in Bangkok die Haare schneiden, woraufhin sich am 18. Mai Covid-19-Symptome bemerkbar machten.

Der zweite Fall ist ein 42-jähriger Deutscher, der in Bangkok lebt, sich aber vom 30. April bis zum 16. Mai in der Provinz Chaiyaphum aufgehalten hatte. Sein Verwandter hatte am 8. Mai Fieber, ging aber nicht ins Krankenhaus. Während seines Aufenthalts besuchte der Ausländer auch ein Einkaufszentrum in Chaiyaphum. Nach seiner Rückkehr nach Bangkok ließ er sich von einem Arzt untersuchen, am 18. Mai wurde die Viruserkrankung festgestellt.

Der dritte Fall betrifft eine 25-jährige Studentin, die von den Philippinen zurückgekehrt war. Sie kam am 13. Mai in eine staatliche Quarantäneunterkunft und wurde am 19. Mai als infiziert befunden, obwohl keine Symptome sichtbar waren.

Mit Stand vom 21. Mai belief sich die Gesamtzahl der bestätigten Fälle landesweit auf 3.037 – 84 Patienten sind in Behandlung, 2.897 haben sich erholt und wurden entlassen, und es gab bisher 56 Todesfälle.