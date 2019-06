BERLIN (dpa) - Deutschlands Außenminister Heiko Maas will am kommenden Wochenende in den Iran reisen, um sich dort für den Fortbestand des umstrittenen Atom-Abkommens einzusetzen.

Maas werde am Montag in Teheran seinen Amtskollegen Mohammed Sarif treffen, gab die Sprecherin des deutschen Außenministeriums, Maria Adebahr, am Donnerstag in Berlin bekannt. Weitere Stationen der Reise seien die Vereinigten Arabischen Emirate und Jordanien. «Das ist eine Reise in die Krise», sagte Adebahr. Maas wolle in der Region für Besonnenheit und Deeskalation werben.

Maas ist der erste deutsche Bundesminister seit zweieinhalb Jahren, der den Iran besucht. Vor zwei Wochen war mit dem politischen Direktor Jens Plötner bereits einer der wichtigsten Berater des Ministers in Teheran, um die Reise vorzubereiten.

Schon dieser Besuch hatte zu Irritationen beim Bündnispartner USA gesorgt. Die Amerikaner waren vor einem Jahr aus dem mühsam ausgehandelten Abkommen zur Verhinderung einer iranischen Atombombe ausgestiegen und setzen Teheran nun wieder mit massiven Wirtschaftssanktionen unter Druck.

Vor einem Monat stellte auch der Iran das Abkommen in Frage, und setzte den anderen Unterzeichnern eine Frist bis zum 7. Juli. Bis dann sollen China, Deutschland, Frankreich und Großbritannien die im Abkommen versprochenen wirtschaftlichen Vorteile für den Iran gewährleisten. Die werden aber durch die US-Sanktionen blockiert. Die Spannungen zwischen den USA und Iran haben zuletzt massiv zugenommen.