Deutsche Regierung verteidigt harte Corona-Regelungen

Written by: Redaktion (dpa) | 06/01/2021 | Aktualisiert um: 22:10

Ein Angestellter hält eine Ampulle, in der sich der Impfstoff befindet. Foto: epa/Hendrik Schmidt

BERLIN: Die deutsche Regierung hat die erneuten Verschärfungen der Corona-Beschränkungen verteidigt. Es gehe darum, Kontakte «auf das absolute Minimum» zu beschränken, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin.

«Und gleichzeitig soll aber sichergestellt werden, dass niemand ganz alleine bleiben muss», fügte sie hinzu.

Die Lage sei weiter schwierig, so Demmer. «Unser Gesundheitssystem steht schon sehr unter Druck.» Es sei nötig, die Zahl der Neuinfektionen so weit zu reduzieren, dass die Gesundheitsämter die Kontakte Infizierter wieder nachverfolgen könnten. «Wenn man sich nicht begegnet, kann man sich selber nicht anstecken oder jemand anderes nicht anstecken.»

Bund und Länder hatten sich am Dienstag unter anderem auf eine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen in Deutschland geeinigt. Während sich nach den bisherigen Bund-Länder-Vereinbarungen maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten sowie Kinder unter 14 Jahren treffen durften, soll künftig nur noch ein Haushalt mit einer weiteren Person zusammenkommen. Die Umsetzung dieser Grundsatzvereinbarung in den Ländern könnte allerdings variieren.

«Das sind harte Regelungen. Die treffen auch Kinder besonders hart», gestand Demmer ein. Kinder sollten aber auch die Ersten sein, die von Lockerungen profitierten, wenn die aktuellen Einschnitte Wirkung zeigten.