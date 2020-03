Von: Björn Jahner | 29.03.20

BANGKOK: Da Dinieren in Restaurants in Bangkok im Kampf zur Eindämmung von COVID-19 vom 22. März bis zum 12. April 2020 gesetzlich verboten wurde, bieten die deutschen Restaurants Old German Beerhouse und Bei Otto ihren Gästen einen Liefer- und Take-Away-Service an.

Old German Beerhouse:

Abholung direkt in beiden Filialen (Soi 11 & Soi 13) täglich von 08.00–24.00 Uhr oder per Drive-thru.

von oder per Drive-thru. Bestellannahme zur Abholung telefonisch unter 02-126.6862 und 02-047.5911 (OGB on 11) sowie 091-009.1391 und 02-168.7898 (OGB on 13), per Facebook Messenger und oder per LINE (ID: ogb13).

Old German Beerhouse on 11, Eleven Hotel Bangkok, 11 Sukhumvit Road Soi 11, Bangkok 10110. Standort auf Google Maps.

Old German Beerhouse on 13, The Trendy Building, 10/23 Sukhumvit Road Soi 13, Bangkok 10110. Standort auf Google Maps.

Bei Otto:

Abholung im Deli Shop täglich von 08.00–22.00 Uhr. Bestellannahme zur Abholung telefonisch unter 02-259.4560 oder per LINE (ID: suk8985v). Es können alle Speisen aus der Menükarte bestellt und im Deli Shop zum vereinbarten Termin abgeholt werden.

(Hotline 1767) oder Bei Ottos Deli Shop bietet neben frischen Backwaren auch eine große Auswahl an deutschen Lebensmitteln, Frühstücksets und vieles mehr an. Alle Produkte können auch bequem beim Online-Lieferdienst Happy Fresh bestellt werden.



​Bei Otto, Sukhumvit Road Soi 20, Bangkok. Standort auf Google Maps.