Dax startet mit Gewinnen

Von: Redaktion (dpa) | 24.11.20 | Aktualisiert um: 15:15

FRANKFURT/MAIN: Positive Vorgaben von der Wall Street und aus Fernost haben den deutschen Aktienmarkt am Dienstagmorgen beflügelt. Der Leitindex Dax gewann in den ersten Handelsminuten 0,97 Prozent auf 13.254,44 Punkte. Der MDax der 60 mittelgroßen Werte rückte am Dienstag um 0,89 Prozent auf 29.256,66 Zähler vor. Für den EuroStoxx 50 ging es um rund 1,1 Prozent aufwärts.

In New York war der Dow-Jones-Index am Vorabend um mehr als 1 Prozent gestiegen. Der Tokioter Leitindex Nikkei legte zudem am Dienstag um 2,5 Prozent zu und kletterte auf den höchsten Stand seit fast 30 Jahren.