Der Unfall

Von: Ce-eff Krüger | 16.05.20

Die Wege zu unserer Siedlung bestehen aus Löchern, zwischen denen sich etwas Erde, Steine oder Asphalt befinden. Der letzte Monsunregen hat Straßen und Wege unterspült. Das ist nun schon einige Monate her, aber niemand lässt sich blicken, um diese Schäden zu beheben. Hin und wieder sorgen geplatzte Wasserleitungen zusätzlich dafür, dass der Zugang zu unserer Siedlung sich zum Notstandsgebiet ausweitet.

Und so ist es und so war es nur eine Frage der Zeit, dass ich selbst spät abends im Dunkeln in so ein Loch trat, hinfiel und mich verletzte.

"Natürlich mal wieder zu tief in die Flasche geschaut", sagte meine Herzallerliebste und legte mir kalte Kompressen um den Fuß.

Ich konnte nicht widersprechen, aber der Grund für den Unfall waren nicht die Biere sondern die Löcher.

Am anderen Morgen war der Fuß dick angeschwollen und schmerzte so sehr, dass ich mich ins Hospital fahren ließ. Das Ergebnis der Untersuchung: Ein komplizierter Knöchelbruch.

Nach dreitägigem Aufenthalt im Krankenhaus wurde ich entlassen und hinkte auf Krücken durchs Haus.

"Wie viele Leute sollen hier noch verunglücken, bis endlich etwas passiert?" fragte ich meine Herzallerliebste und forderte sie auf, mit mir ins Rathaus zu fahren.

"Callolo, das bringt doch nichts", versuchte sie mich von meinem Vorhaben abzubringen, "die lachen dich einfach nur aus." Aber damit kam sie bei mir gerade an den Richtigen: "Schatz, wenn alle Leute den Kopf in den Sand stecken "

"Du meinst, die Füße ins Loch", unterbrach sie mich.

"Ich meine, es gibt eine Bürgerpflicht, und es gibt auch die Verantwortung des Staates. Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt."

Widerstrebend fuhr meine Herzallerliebste mit mir zur City-Hall. Zwei junge uniformierte Thai-Frauen kamen uns sofort mit einem Rollstuhl entgegen: Toller Service!

"Wohin möchten Sie, bitte?"

"Zum Straßenbauamt."

3. Etage, 4. Zimmer links: Ein junger Angestellter, der sich mit einer Pinzette die Haare aus der Nase zupfte, fragte: "Was kann ich für Sie tun?"

"Ich hätte gern den Chef des Straßenbauamtes gesprochen."

"Sorry, der befindet sich auf einer Dienstreise."

"Und sein Vertreter?"

"Der liegt mit einer Fußverletzung im Krankenhaus." Dabei zeigte er, mit einem leichten Grinsen, auf meinen vergipsten Fuß: "Auch in ein Loch gestürzt?"

Ich nickte und sagte zu den beiden Thai-Hostessen: "Bitte, fahren Sie mich in die Abteilung für öffentliche Ordnung und Sicherheit."

Eine Sekretärin empfing uns und öffnete sogleich die Tür zum nächsten Zimmer, wo ein uniformierter Beamter mich mit den Worten begrüßte: "Sie hatten auf unseren Straßen oder Wegen einen Unfall und wollen sich jetzt über den Zustand unserer Straßen und Wege beschweren." Da ich nicht widersprach, fuhr er fort: Herzlich willkommen. Sie sind heute schon der 21. Beschwerdeführer."

"Wer ist denn hierzulande für den ordnungsgemäßen Zustand der öffentlichen Straßen und Wege zuständig?" fragte ich.

"Der Staat natürlich, die Regierung, das Verkehrsministerium, die Straßenbauämter, die sich regional in Unterabteilungen aufteilen."

"Und wer ist zuständig für die Wege zu unserer Siedlung Pak Phorn?"

Er schaute in eine Mappe und antwortete: "Khun Suthep, der stellvertretende Chef der Straßenbauabteilung"

"der gerade mit einer Fußverletzung im Krankenhaus liegt", unterbrach ich ihn.

"Ach, Sie wissen schon?"

"Ja, aber ich bin hier, um zu fragen, warum diese seit Monaten allseits bekannten Schäden nicht ausgebessert werden."

Der freundliche Beamte schaute mich noch freundlicher an und antwortete: "Khun Suthep liegt doch im Krankenhaus."

"Und die zuständigen Arbeitskolonnen kann er von da aus nicht in Marsch setzen?" wagte ich eine letzte Frage. Aber da hatte ich bereits bemerkt, dass sein überfreundliches Lächeln die Grenze der Belastbarkeit erreicht hatte. Zudem gab meine Herzallerliebste mir ein Zeichen, keine weiteren Fragen zu stellen. Ich bedankte mich für die außerordentliche Hilfe und bat meine beiden Thai-Engel hinter mir, mich in die Beschwerde-Abteilung zu fahren. Der Vorraum war völlig überfüllt. Die beiden Hostessen schoben mich in eine Ecke und verschwanden. Auch meine Herzallerliebste verabschiedete sich in die Kantine. Irgendwann bin ich dann wohl eingeschlafen. Als Nai mich weckte, wurde es schon dunkel. Eine Mitarbeiterin verteilte Zettel und forderte die Wartenden auf, ihr Anliegen schriftlich kurz darzulegen. Man würde sich dann mit uns in Verbindung setzen. Ich füllte den Zettel aus, schrieb ein paar Sätze dazu und war davon überzeugt, in dieser Angelegenheit nie wieder etwas zu hören.

Aber auch in Pattaya passieren Zeichen und Wunder!

Am anderen Morgen kam ein junger Mann von der Straßenbau-Behörde zu uns, nahm meine Reklamation auf und besah sich die schadhaften Wege. Dabei ist es dann passiert: Er rutschte in eines der Löcher und blieb verletzt liegen. Meine Herzallerliebste sorgte dafür, dass er mit einem Krankenwagen abgeholt wurde.

Zwei Stunden später fuhr eine Straßenbaukolonne, unter der Leitung eines hinkenden Ingenieurs, vor und begann mit der Ausbesserung unserer Zuwege.

Meine Herzallerliebste strahlte mich an und sagte: "Da siehst du es mal wieder, Callolo, man muß in Thailand nur aktiv werden und sich für seine Rechte einsetzten, dann klappt es auch."

Seit gestern sind alle Wege rund um unsere Siedlung wieder perfekt. Nur ich humpele immer noch mit meinen Gips durchs Haus und frage mich, ob es Gründe dafür gibt, Straßen und Wege hier so verlottern zu lassen. Und dabei fällt mir ein: Die chirurgischen Abteilungen unserer Krankenhäuser sind ausgelastet und haben keinen Grund zur Klage.