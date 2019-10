Der Norden fast eine Stunde ohne Strom

Von: Redaktion DER FARANG | 05.10.19

THAILAND: Ein Defekt im Kraftwerk Mae Moh in der Provinz Lampang hat am Freitag ab 11.33 Uhr fast eine Stunde lang zu einem Blackout in den nördlichen Provinzen Chiang Mai, Chiang Rai, Lamphun und Phayao geführt.

Ein Problem in der Hochspannungsstation Mae Moh 3 verursachte einen Stromausfall von 791,9 Megawatt. Dies teilte Janyong Wongjunpong, stellvertretender Gouverneur für Systemsteuerung und -betrieb bei der Elektrizitätsbehörde EGAT, auf Facebook mit. Er entschuldigte sich für die Auswirkungen des Blackouts auf die Menschen in der betroffenen Region. Der Strom kam ab 11.44 Uhr teilweise wieder, die Versorgung war um 12.30 Uhr wieder ganz hergestellt. Laut dem Management der Mae-Moh-Anlage hat ein Signalfehler die Unterbrechungen im Übertragungsnetz verursacht.