Der mysteriöse Tod eines Russen auf Koh Samui

Von: Redaktion DER FARANG | 22.09.19

KOH SAMUI: Der mysteriöse Tod eines 51 Jahre alten Russen gibt der Polizei Rätsel auf.

Nachbarn hatten die Polizei alarmiert, nachdem sie aus dem Haus des Ausländers einen üblen, stechenden Geruch bemerkt hatten. Der Russe lag mit einer kurzen Hose bekleidet und einer Decke über seinem Körper auf dem Bett in einem Schlafzimmer im ersten Stock des zweigeschossigen Hauses mit sechs Schlafzimmern. In der Nähe fanden die Ermittler in einem Käfig einen toten Dogo Argentino, zwei weitere Hunde dieser Rasse bellten in einem Käfig auf dem 300 Quadratmeter großen Grundstück. Laut den Ermittlern war der Russe bereits sieben Tage tot. In dem Haus wurden keine Spuren eines Kampfes entdeckt, neben der Leiche lagen Drogenutensilien und ein Glas mit einer braunen Flüssigkeit. Nachbarn berichteten, der Russe habe seit etwa zehn Jahren allein in dem Haus gelebt und Tiere geliebt. Er besaß neben den drei Hunden eine Katze. Oberst Supit Chorpaka, stellvertretender Ermittlungsleiter der Polizei auf Koh Samui, wollte sich zur Todesursache nicht festlegen und sagte, die Leiche sei zur Obduktion in das Krankenhaus Police General gebracht worden. Untersucht würde ebenfalls der Kadaver des Hundes.