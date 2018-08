Überschwemmungen in Phetchaburi. Foto: The Nation

BANGKOK: Seine Majestät König Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun hat sich besorgt über die Menschen geäußert, die von Überschwemmungen im ganzen Land betroffen sind, und die Regierung aufgefordert, ihr Bestes zu tun, um der Bevölkerung zu helfen.

Laut Regierungssprecher Generalleutnant Sansern Kaewkamnerd sind die Anstrengungen zur Minimierung von Hochwasserschäden beschleunigt worden. Die Behörden nutzten das Wassermanagement, das vom verstorbenen König Bhumibhol Adulyadej initiiert wurde. Drei Provinzen - Sakon Nakhon, Nakhon Phanom und Phetchaburi - sind nach Angaben des Smart Water Operation Centre des Royal Irrigation Department besonders von Überschwemmungen betroffen. Das Smart Water Operation Center geht davon aus, dass die schweren Überschwemmungen in Phetchaburi in fünf Tagen beendet sind. Wie in den vergangenen Jahren, plant das Royal Irrigation Department 382.000 Rai (61.000 Hektar) Reisfelder im Bezirk Bang Rakam in Phitsanulok als Rückhaltebecken zu nutzen, damit das Hochwasser Phitsanulok und Sukhothai nicht erreicht. "Der Premierminister hat alle Behörden angewiesen, Flutopfern so weit wie möglich zu helfen", sagte Sansern.