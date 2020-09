Written by: Redaktion DER FARANG

Street Art in Bangkok: Krankenschwester zeigt Corona den Mittelfinger. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Thailand meldete den ersten Covid-19-Toten seit Juni, womit sich die Zahl der Todesopfer auf 59 erhöhte.

Laut dem Gesundheitsministerium arbeitete der 54-Jährige als Dolmetscher beim Arbeitsamt in Riad. Er kam Anfang September aus Saudi-Arabien nach Thailand zurück und wurde positiv auf Covid-19 getestet. Zunächst erholte er sich, doch dann ging es ihm immer schlechter. Er starb im Rajavithi-Krankenhaus in Bangkok. Seine Familie lebt in Riad.

Behörden berichteten am Freitag über 7 neue Fällen von Covid-19 in staatlicher Quarantäne. Diese Patienten kamen aus Saudi-Arabien, Bangladesch, Katar und Pakistan nach Thailand. Ein Patient wurde ein zweites Mal mit dem Virus infiziert.

Die Gesundheitsbehörden arbeiten weiterhin an der Aufklärung der Covid-19-Übertragungen eines Häftlings und eines usbekischen Fußballspielers von Buriram United. Es wird vermutet, dass das Virus bei dem Ausländer eine längere Inkubationszeit hatte. Ein zwei Jahre altes burmesisches Kind wurde neun Tage nach Verlassen Thailands positiv auf Covid-19 getestet. Behörden verfolgen die Schritte der Familie zurück, um diejenigen zu überprüfen, die gefährdet sein könnten.

Thailand hat insgesamt 3.497 Fälle von Covid-19, 3.328 Patienten sind genesen. 559 Virusfälle wurden in Quarantäne entdeckt.