Von: Redaktion DER FARANG | 13.05.20

BANGKOK: Die Regierung hat am Dienstag den 4. Dezember jedes Jahr als „Tag der Nationalen Einheit" bestimmt.

Die Bezeichnung basiert auf eine Rede des verstorbenen Königs Bhumibol am 4. Dezember 1991, mit der er das thailändische Volk dazu aufrief, Wissen, Liebe und Einheit zu schätzen, sagte Regierungssprecherin Traisulee Traisoranakul. Es gehe darum, mit dem „Tag der Nationalen Einheit“ König Rama IX. zu ehren und das Vermächtnis eines Königs zu erhalten, der sich um sein Volk kümmerte. Traisulee sagte weiter, dass die Regierung die Thais daran erinnern wolle, wie wichtig die Einheit des Landes sei, am Tag vor dem Geburtstag von König Bhumibol, der trotz seines Todes im Oktober 2016 immer noch als Feiertag am 5. Dezember begangen wird. Der „Tag der Nationalen Einheit“ wird kein gesetzlicher Feiertag sein.