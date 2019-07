Denguefieber: Die meisten Fälle in Trat

Von: Björn Jahner | 09.07.19

THAILAND: Gemäß der Seuchenschutzbehörde wurden in der Provinz Trat an der Ostküste des Landes seit Jahresbeginn 458 Denguefieberfälle bei den Behörden gemeldet, mehr als in jeder anderen thailändischen Provinz.

Sie sollen sich nach Aussage recht gleichmäßig auf die sieben Bezirke der Provinz verteilen, wobei in Bo Rai die meisten Fälle verzeichnet wurden. Die zweithäufigsten Denguefieberfälle wurden aus Ubon Ratchathani gemeldet, gefolgt von Samut Sakhon, Nakhon Pathom und Nakhon Si Thammarat.