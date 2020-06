Von: Redaktion DER FARANG | 01.06.20

THAILAND: Der landesweite Ausbruch des Dengue-Fiebers hat bereits elf Menschen getötet, weitere 14.000 erkrankten an dem Virus.

„Vom 1. Januar bis 25. Mai gab es in Thailand 14.126 Fälle von Dengue-Fieber und 11 Todesfälle“, teilte Dr. Suwanchai Wattanayingjaroenchai, Generaldirektor des Department of Disease Control (DDC), am Montag mit. Die Regenzeit mit seinen Wasserpfützen, die Moskitos als Brutstättendienen, ist die Ursache für den Ausbruch vor allem im Nordosten des Landes.

Allein in Nakhon Ratchasima sind mehr als 1.000 Einwohner von dem Fieber erkrankt, während zwei Patienten starben. Das DDC arbeitet mit dem Gesundheitsamt von Nakhon Ratchasima zusammen, um in den Gemeinden Insektizide zu versprühen. So soll die Ansteckung eingedämmt werden. Die Menschen sind aufgefordert, Moskitonetze zu benutzen und in ihrem Wohnbereich offene Wasserstellen zu vermeiden.

Die am schlimmsten betroffene Provinz ist Rayong mit 73 Fällen pro 100.000 Menschen, gefolgt von Chaiyaphum (58), Khon Kaen (54), Mae Hong Son (38) und Nakhon Ratchasima (37). Die am stärksten betroffene Region ist der Nordosten mit 26 Fällen pro 100.000 Menschen, gefolgt von der Zentralregion (22) und dem Süden (18).