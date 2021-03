demonstrieren auch Ordensfrauen gegen die Generäle

YANGON: In Myanmar nehmen auch zahlreiche katholische Ordensschwestern an den Kundgebungen gegen den Militärputsch vom 1. Februar teil. Sei seien schockiert über den Umsturz und wollten die Menschen im Land bei ihrem Kampf gegen die Junta unterstützen, sagten die Ordensfrauen Schwester Rebecca und Schwester Eunan von der Kongregation Schwestern vom Guten Hirten am Freitag in einem Interview mit dem Sender Domradio.de. Unter anderem helfen sie dabei, die Demonstranten zu verpflegen.

«Als Ordensfrauen ist die Mission unserer Gemeinschaft, die Rechte und die Würde der Menschen hochzuhalten» sagte Schwester Rebecca, die Provinzoberin für Ostasien. «Wie Papst Franziskus sagt: Wir müssen auf die Straße. Wir können nicht in unseren Kirchen beten und uns in Sicherheit wiegen. Wir müssen handeln und zusammen mit den Menschen kämpfen.»

Viele Menschen im früheren Birma seien sogar bereit, ihr Leben zu geben, damit das Land nicht wieder in eine Diktatur abgleitet, betonte die Geistliche. «Sie haben gesagt, dass sie bereit sind, alles zu tun, um für die Demokratie zu kämpfen, um für ihre Rechte zu kämpfen. Wir haben immer noch Hoffnung, dass wir gewinnen werden - und dass das nur eine Frage der Zeit ist.»

Das Militär sei in der Minderheit, betonte Schwester Eunan Lawrence. «Das sind nur eine Handvoll Leute.» Natürlich hätten auch die Ordensfrauen Angst vor Folter und Waffen. «Wenn sie die Waffen nicht hätten, dann wäre die Macht des Volkes viel stärker als sie», ist die Geistliche überzeugt.

Beide Schwestern forderten die internationale Gemeinschaft dringend auf, Myanmar zu helfen. «Aus politischer Perspektive erwarten wir Hilfe von anderen Ländern. Die Menschen rufen nach Schutz. Wir hoffen auf eine internationale Reaktion. Aber bisher ist nichts passiert», so Schwester Eunan. Die Erklärungen der Vereinten Nationen seien nicht genug. Schwester Rebecca fügte hinzu, die Militärs verletzten die UN-Charta, die sie selbst unterschrieben hätten. Die UN und einzelne Staaten müssten sofort handeln, damit die Menschenrechte in Myanmar eingehalten würden.