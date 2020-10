Von: Redaktion DER FARANG | 20.10.20

Demonstranten in Bangkok. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Protestführer Arnon Nampa hat angekündigt, Demonstranten würden am Mittwoch das Regierungsgebäude umzingeln, um den Sturz der Regierung zu erreichen.

Arnon, ein Ko-Vorsitzender der „Khana Ratsadorn“ (People`s Group) mit dem neuen Namen „Gruppe Freies Volk“, schrieb auf Facebook, regierungsfeindliche Demonstranten würden sich am Mittwoch am Demokratie-Denkmal an der Ratchadamnoen Avenue versammeln und von dort zum Regierungsgebäude ziehen.

Der Menschenrechtsanwalt sagte weiter, dass die Demonstranten dann ihr Lager vor dem Regierungsgebäude aufschlagen würden, um Druck auf Premierminister Prayut Chan-o-cha auszuüben. Er lud Menschen aus allen Gesellschaftsschichten ein, an der Protestkundgebung teilzunehmen. Die Protestgruppe habe nun genügend Mittel erhalten, um die Kundgebungen mindestens einen Monat lang fortzusetzen.