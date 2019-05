Von: Redaktion DER FARANG | 22.05.19

PATTAYA: Defekte Pumpen sollen die schwarzen Abwässer verursacht haben, die in der Vorwoche an der Soi 8 in Na Jomtien das Meer verschmutzten.

Die Filteranlage ist nach Medienberichten Teil eines 124-Millionen-Baht-Projekts, mit dem der Unterbezirk Na Jomtien sein Abwasser in Pattayas Kanalisationsnetz ableiten wollte. Doch das System wurde nicht gewartet und brach zusammen, die Garantie soll im nächsten Monat auslaufen. Laut dem Bürgermeister von Na Jomtien, Sompong Sainapa, stammt das Abwasser aus Haushalten und Geschäften und hatte sich in den Rohren gestaut, als Regen die Abwasserkanäle füllte. Das 2017 fertiggestellte System umfasst Pumpen sowie Abwasserleitungen und Abwasserkanäle. Doch die Abwässer flossen bisher nicht nach Pattaya, weil das System zusammenbrach. Nach der Reparatur soll das System künftig wöchentlich gewartet werden. Inzwischen ist der Kanalausgang am Strand mit Sandsäcken geschlossen worden.